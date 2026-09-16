Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в госучреждении в Ижевске

Росгвардейцы задержали 38-летнего местного жителя, устроившего дебош в государственном учреждении на улице Красноармейской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацгвардии в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

«В вечернее время росгвардейцы получили сообщение о том, что в помещении учреждения находится мужчина с явными признаками опьянения, в руках у которого находится предмет, похожий на нож. Мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью»,— говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и доставили его в отдел полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении.