Часть Садового кольца в Москве перекроют ради мотофестиваля 19 сентября

19 сентября часть Садового кольца перекроют для машин, поскольку в столице будет проходить Московский мотофестиваль. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

С 00:01 до 20:00 мск движение перекроют на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. С 12:00 будет закрыта вся внешняя сторона Садового кольца. Движение по ней будут открывать по мере прохождения мотоколонны. 18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59 на проспекте Академика Сахарова уберут по одной полосе в каждом направлении.

В столичном дептрансе отметили, что с 16 по 19 сентября в Москве введут дополнительные ограничения на парковку. Ведомство порекомендовало использовать метро для поездок в центр. Некоторые подъезды к городским объектам во время движения мотоколонны будут закрыты. Среди таких объектов — ТРК «Атриум», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТЦ «Смоленский пассаж», Парк Горького, парк искусств «Музеон» и другие.