На челябинских металлургических предприятиях пострадали 44 работника

За шесть месяцев 2026 года на предприятиях Челябинской области, входящих в региональную организацию горно-металлургического профсоюза России, из-за несчастных случаев на производстве пострадали 44 сотрудника. Их число уменьшилось на 16 по сравнению с январем — июнем 2025-го, сообщает пресс-служба организации.

Трое работников за первые полгода 2026 года погибли, как и в 2025-м. Остался высоким уровень смертности в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями — восемь случаев. И хотя в последние годы общий травматизм снижается, есть рост тяжелых случаев, а доля смертельных случаев, не связанных с производством, остается высокой, подчеркивают в профсоюзе. Чаще всего пострадавшие — работники от 33 до 55 лет со стажем 5–10 лет.

Основными травмирующими факторами являются падение или при разности уровней высот, а также воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и машин (по 11%). В 8% случаев на пострадавшего обрушивались предметы, материалы, земля и прочее либо его било случайными падающими предметами. Основными причинами инцидентов называют неудовлетворительную организацию производства работ (18%), внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (18%), необеспечение контроля со стороны руководителей за работой и соблюдением трудовой дисциплины (13%).

Виталина Ярховска