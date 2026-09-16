Самозанятые Башкирии выплатили более 1,7 млрд рублей налогов

За восемь месяцев нынешнего года самозанятые на территории Башкирии заплатили более 1,72 млрд руб. в виде налога на профессиональный доход, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе Управления ФНС по Башкирии. По сравнению с январем — августом 2025 года поступления увеличились на 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По требованию Бюджетного кодекса РФ 37% от собранной суммы налога на профессиональный доход поступает в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Таким образом, в этом году самозанятые Башкирии пополнили бюджет фонда на 637 млн руб. В региональный бюджет, получающий оставшуюся сумму сборов, поступило более 1,08 млрд руб.

Всего к началу сентября среди жителей Башкирии насчитывалось около 443,6 тыс. самозанятых — плательщиков налога на профессиональный доход. Самыми популярными видами деятельности являются услуги парикмахерских и салонов красоты, перевозки, маркетинг и реклама, строительство, продажа продукции собственного производства.

Закон о бюджете Башкирии предполагает, что в этом году республика получит за счет налога на профессиональный доход более 1,4 млрд руб.

Идэль Гумеров