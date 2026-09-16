«Ведомости» узнали о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до ноября
Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с результатами совещания вице-премьера Александра Новака 14 сентября.
Нынешние ограничения действуют до 30 сентября. По словам одного из источников, эмбарго планируют продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Представитель Минэнерго отметил, что решение приняли с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, запасов, а также динамики спроса.
Временный запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в конце сентября 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц, позднее правительство дважды его продлевало. Исключение — ввоз дизтоплива по международным соглашениям и гуманитарные поставки.
Ограничение экспорта дизельного топлива направлено на удержание произведенных объемов внутри страны перед осенним пиком спроса. Уборочная кампания и начало отопительного сезона традиционно повышают потребность в топливе, и даже небольшое сокращение предложения в таких условиях может вызвать локальные перебои. Сохранение внутренних объемов одновременно должно способствовать стабилизации цен.
Возобновление экспорта предполагается связать не с фиксированной датой, а с накоплением достаточных запасов, необходимых для недопущения затоваривания. Решение зависит от общего баланса топлива и мониторинга ситуации Минэнерго: пока запас прочности не сформирован, приоритетом остается внутренний рынок.
Сам запрет не гарантирует равномерных поставок по стране и не устраняет логистические проблемы, такие как перебои доставки в удаленные регионы. Дальнейшая судьба ограничений зависит от скорости завершения ремонтов на НПЗ, динамики сезонного спроса и формирования запасов морозостойких сортов дизельного топлива.