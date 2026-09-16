«Ведомости» узнали о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до ноября

Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с результатами совещания вице-премьера Александра Новака 14 сентября.

Нынешние ограничения действуют до 30 сентября. По словам одного из источников, эмбарго планируют продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Представитель Минэнерго отметил, что решение приняли с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, запасов, а также динамики спроса.

Временный запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в конце сентября 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц, позднее правительство дважды его продлевало. Исключение — ввоз дизтоплива по международным соглашениям и гуманитарные поставки.