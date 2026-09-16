В Эквадоре ввели режим ЧП и комендантский час в нескольких провинциях

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение в восьми провинциях и трех городах из-за кризиса в сфере безопасности. Глава страны подписал соответствующий указ, передает Primicias.

Режим ЧП введен в провинциях Эль-Оро, Эсмеральдас, Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Пичинча, Санта-Элена и Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, а также в трех кантонах: Камило-Понсе-Энрикес (провинция Асуай), Лас-Навес (провинция Боливар) и Ла-Мана (провинция Котопахи). Мера будет действовать 60 дней. В этот период ограничивается действие прав на неприкосновенность жилища и тайну переписки.

В провинциях Эль-Оро, Гуаяс, Лос-Риос и Манаби также вводится комендантский час с 17 сентября по 30 сентября: жителям нельзя будет покидать дома в ночные часы. Министр внутренних дел Джон Реймберг говорил, что комендантский час будет сопровождаться масштабными мерами безопасности. Правительство также намерено активизировать операции против преступных структур, действующих в этих провинциях.

МВД страны сообщало, что с января по июль 2026 года зарегистрировало 4882 случая умышленного убийства на территории государства. Наибольший рост зафиксировали в провинции Эль-Оро, где число убийств выросло с 358 в 2025 году до 634 в 2026 году. Этот регион считается одним из самых криминальных наряду с Гуаяс, Манаби и Лос-Риос.