Ввод жилья в Челябинской области сократился на 23,5%

В январе — августе 2026 года в Челябинской области ввели 993,4 тыс. кв. м жилья. Это на 23,5% меньше, чем за восемь месяцев 2025-го, следует из отчетности Челябинскстата.

Население региона за этот период построило 632,5 тыс. кв. м. Показатель составляет лишь 60,8% от величины за январь — август прошлого года. В разрезе августа при этом отмечается положительная динамика. Всего было введено 162,6 тыс. кв. м (+49,4% к августу 2025-го), жителями — 105,1 тыс. кв. м (+3,7%).

Виталина Ярховска