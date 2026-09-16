Оренбурженка отдала мошенникам более 1 млн рублей через криптовалюту

В Оренбурге сотрудники МВД начали расследование после обращения 39-летней местной жительницы, которая потеряла более 1,1 млн руб., пытаясь заработать в интернете через криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установила полиция, ранее потерпевшая познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей дополнительный заработок на инвестициях. Женщина зарегистрировалась в специальном приложении, а затем, действуя по указаниям незнакомца, оформила кредит и перевела через криптовалюту более 1,1 млн руб. на неизвестные реквизиты. Оренбурженка поняла, что стала жертвой мошенников, после того как собеседник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Яна Вежлева