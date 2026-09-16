Концерн «Калашников» начал обучать студентов вузов РФ основам военной подготовки

Оборонный концерн «Калашников» с 1 сентября начал внедрять образовательный модуль «Основы военной подготовки» в 26 вузах страны. Об этом гендиректор предприятия Алан Лушников рассказал журналистам на IV Всероссийском форуме оружейников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Модуль объединяет академическую базу с практическим опытом СВО, современными тактическими решениями, применением БПЛА и тактической медицины. Образовательный блок размещен на платформе «Калашников Клуб. Образование». Он состоит из серии видеолекций.

По словам главы «Калашникова», после апробации модуля его планируется масштабировать и на другие вузы.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.