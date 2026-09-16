ФСБ: жителя Горловки задержали за попытку подорвать российских военнослужащих

Спецслужбы ДНР задержали жителя Горловки по подозрению в подготовке к теракту. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины с дополнительными поражающими элементами. Потом «заложил СВУ на пути следования российских военнослужащих» и привел устройство в действие.

Также в ФСБ заявили, что мужчина снимал последствия ударов ВСУ в Горловке и окрестностях и отправлял видео кураторам.