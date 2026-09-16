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В Удмуртии взяли под охрану 175 крупных муравейников

В лесах Удмуртии с начала года специалисты «Удмуртлеса» выявили 175 крупных муравейников и взяли их под охрану. Для этого сотрудники обследовали 43,5 га лесных территорий. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: пресс-служба «Удмуртлеса»

Фото: пресс-служба «Удмуртлеса»

Наиболее крупные муравейники огородили, чтобы защитить от повреждений. За их состоянием специалисты будут следить и принимать меры, чтобы не допустить разорения.

Мероприятия проводятся в рамках работы по сохранению биологического разнообразия республики.