В Удмуртии взяли под охрану 175 крупных муравейников

В лесах Удмуртии с начала года специалисты «Удмуртлеса» выявили 175 крупных муравейников и взяли их под охрану. Для этого сотрудники обследовали 43,5 га лесных территорий. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Удмуртлеса» Фото: пресс-служба «Удмуртлеса»

Наиболее крупные муравейники огородили, чтобы защитить от повреждений. За их состоянием специалисты будут следить и принимать меры, чтобы не допустить разорения.

Мероприятия проводятся в рамках работы по сохранению биологического разнообразия республики.