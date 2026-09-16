В Трехгорном объявили дату начала отопительного сезона

Тепло в дома Трехгорного начнут подавать с 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение приняли с учетом норматива и погодных условий, подчеркивают в мэрии. С 16 по 20 сентября в регионе прогнозируют облачную погоду с повышением температуры до 18°C, что пока позволяет не включать отопление досрочно. Но администрация не будет ждать, когда среднесуточная температура опустится до нормативных 8°C. Подача тепла будет проходить поэтапно.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, о начале отопительного сезона уже рассказали власти Озерска и Кусинского округа.

Виталина Ярховска