Скончался бывший ректор Пермского медицинского института

15 сентября ушел из жизни Заслуженный врач РФ, профессор, бывший ректор ПГМИ Владимир Черкасов. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Прикамья Фото: минздрав Прикамья

Владимир Черкасов родился 30 января 1939 года в селе Усть-Кишерть Пермской области. В 1962 году окончил Пермский медицинский институт. Спустя три года был назначен заведующим хирургическим отделением Кунгурской городской больницы.

С 1967 по 1971 год Владимир Черкасов работал хирургом в пермских больницах. В 1971 году возглавил отделение грудной хирургии в областной больнице. С 1972 по 1982 год работал главным хирургом Пермской области. В 1980 году возглавил отделение сердечно-сосудистой хирургии в Пермской областной больнице. В 1995 году избран ректором Пермской медицинской академии, руководил вузом до 2004 года. После отставки с поста ректора являлся завкафедрой госпитальной хирургии. С 1997 по 2001 год был депутатом заксобрания Пермской области.

Владимир Черкасов являлся автором шести монографий и более 300 научных работ. Под его руководством защищены 8 докторских и 19 кандидатских диссертаций.