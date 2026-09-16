За восемь месяцев 2026 года средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области выросла на 12% — с 68,1 тыс. руб. в январе до 76,2 тыс. руб. в августе. Это самая серьезная динамика среди регионов Уральского федерального округа, сообщает hh.ru.

Быстрее всего предложения по жалованью увеличились для рабочего персонала. С января они выросли до 116,5 тыс. руб., или на 21%. На втором месте — строительство и недвижимость, а также домашний и обслуживающий персонал: в этих сферах сотрудникам готовы платить 129,9 тыс. руб. и 87,7 тыс. руб. соответственно (+20%). Следом идут информационные технологии (+17%, до 75,1 тыс. руб.), искусство, развлечения и массмедиа (+15%, до 68,4 тыс. руб.), производство и сервисное обслуживание (+13%, до 113,1 тыс. руб.) и сельское хозяйство (+10%, до 127,5 тыс. руб.).

Виталина Ярховска