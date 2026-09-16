В Челябинске в ДТП погиб пешеход

После наезда автомобиля погиб пешеход около остановки общественного транспорта «Кинотеатр Сокол» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, ночью 16 сентября около дома №11 на поселке Аэропорт 55-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП местный житель погиб до приезда скорой помощи. У пешехода не было световозвращающих элементов на одежде. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска