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Подростки в югорском селе получили травмы из-за падения тракторной телеги

В селе Цынгалы прокуратура организовала проверку после падения на подростков тракторной телеги, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инцидент произошел 13 сентября. После опрокидывания телеги на двух подростков им не была оказана своевременная медицинская помощь. Сейчас они госпитализированы и проходят лечение.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в части своевременности оказания медицинской помощи.

Ирина Пичурина

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