Подростки в югорском селе получили травмы из-за падения тракторной телеги
В селе Цынгалы прокуратура организовала проверку после падения на подростков тракторной телеги, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Инцидент произошел 13 сентября. После опрокидывания телеги на двух подростков им не была оказана своевременная медицинская помощь. Сейчас они госпитализированы и проходят лечение.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в части своевременности оказания медицинской помощи.