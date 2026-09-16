Челябинская область вошла в топ-15 регионов с самой низкой инфляцией

Годовая инфляция в Челябинской области в июле 2026 года составила 5,3%, что позволило региону войти в число 15 субъектов РФ с наиболее низкими темпами роста цен. Согласно данным мониторинга ГУ Банка России на основе материалов Росстата, показатель региона оказался ниже как среднего значения по Уральскому федеральному округу (5,8%), так и общероссийского уровня (6,0%).

Темпы роста цен в Челябинской области снизились относительно аналогичного периода прошлого года. В июле 2025 года инфляция в регионе находилась в районе 9%. Таким образом, за год показатель снизился более, чем на 3%.

Схожая динамика замедления инфляции к июлю прошлого года наблюдается в целом по стране: в июле 2025 года общероссийский показатель составлял порядка 8%, тогда как сейчас он опустился до 6%. При этом в ряде регионов Урала и Сибири инфляционное давление остается выше челябинского: так, в Уральском ГУ показатель июля прошлого года (около 9,3%) снизился до текущих 5,8%.

Лидером по самому низкому уровню инфляции в стране стала Омская область (4,2%), в то время как наиболее высокие темпы роста цен зафиксированы в Республике Крым (15,8%) и Севастополе (14,7%). В этих регионах текущие показатели существенно превысили уровни июля 2025 года.

Евгений Рыженьков