Военные США сообщили о потоплении судна наркокартеля в в Тихом океане

Вооруженные силы США потопили плавучую заправочную станцию. По информации Южного военного командования США (SOUTHCOM) в соцсети X, станция использовалась для наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Разведданные подтвердили, что судно обеспечивало логистику и снабжение преступной эквадорской группировки «Лос-Чонерос» (Los Choneros). После проведения досмотра и эвакуации экипажа американские военные приняли решение затопить плавучую заправку. Находившихся на борту лиц передадут правоохранительным органам Эквадора.

«Мы оказываем непрерывное давление на этих наркотеррористов и бьем по их самым уязвимым местам: ликвидируем их разветвленные сети, нарушаем их сложную логистику и наносим удар по их финансам»,— заявил командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Л. Донован.