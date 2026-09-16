Палата представителей США отклонила инициативу об импичменте Трампа
Члены Палаты представителей США проголосовали против передачи на рассмотрение предложения об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Инициативу отложить рассмотрение резолюции поддержали 232 конгрессмена, против выступили 147. К республиканскому большинству присоединились 18 представителей Демократической партии. Еще 46 демократов воздержались.
В Демпартии указали на отсутствие полноценного расследования и сочли попытку политически нецелесообразной накануне промежуточных выборов.
Как отмечает WP, автором проекта выступил конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин, внесший документ без согласования с партийным руководством. Это была восьмая попытка господина Грина добиться импичмента Трампа за всю карьеру и четвертая с начала его второго президентского срока.
Эл Грин обвинил Дональда Трампа в нарушении гражданских свобод при руководстве иммиграционными службами. Сам 78-летний конгрессмен проиграл майские праймериз и покинет Конгресс по окончании текущего срока.
Решение Палаты представителей США остановило продвижение именно этой резолюции, но само по себе не отстраняет Дональда Трампа. Для импичмента достаточно простого большинства в нижней палате, однако отрешение президента требует 67 голосов в Сенате США, поэтому даже успешное прохождение инициативы через Палату представителей не гарантировало бы ее конечного результата.
Для руководства Демократической партии США подобные попытки уже выглядели отвлекающими от основных политических вопросов: в июне 2025 года большинство демократов выступило против начала процедуры импичмента. При этом призывы к отстранению отражают запросы базового демократического электората, но накануне ноябрьских выборов в Конгресс их шансы на практический успех оценивались как близкие к нулю.