Палата представителей США отклонила инициативу об импичменте Трампа

Члены Палаты представителей США проголосовали против передачи на рассмотрение предложения об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Инициативу отложить рассмотрение резолюции поддержали 232 конгрессмена, против выступили 147. К республиканскому большинству присоединились 18 представителей Демократической партии. Еще 46 демократов воздержались.

В Демпартии указали на отсутствие полноценного расследования и сочли попытку политически нецелесообразной накануне промежуточных выборов.

Как отмечает WP, автором проекта выступил конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин, внесший документ без согласования с партийным руководством. Это была восьмая попытка господина Грина добиться импичмента Трампа за всю карьеру и четвертая с начала его второго президентского срока.

Эл Грин обвинил Дональда Трампа в нарушении гражданских свобод при руководстве иммиграционными службами. Сам 78-летний конгрессмен проиграл майские праймериз и покинет Конгресс по окончании текущего срока.