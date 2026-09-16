ВМС США перехватили 103 судна с возобновления морской блокады Ирана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перехват при таком режиме не означает сплошного закрытия Ормузского пролива. Блокада распространяется на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, включая порты на побережье Персидского и Оманского заливов, при этом нейтральный транзит через пролив в неиранские порты и обратно не ограничивается: ВМС США не препятствуют судоходству, если суда следуют в неиранские порты или из них. Правило применяется без исключений к судам всех стран, поэтому ключевыми для решения о вмешательстве становятся маршрут и порт назначения, а не флаг судна.

Механика перехвата по описаниям первого этапа блокады, действовавшего с 13 апреля по 18 июня, выглядела так: у берегов Ирана находилось более 12 американских кораблей, их зоной ответственности был назван Оманский залив, и военные корабли ждали подходящего момента, чтобы перехватить идущие в Иран или из него торговые суда и заставить их развернуться. Суда с продовольствием и медикаментами допускаются, но подлежат досмотру.

Режим создает и риски. Конфискация судна союзника США или Китая чревата серьезным дипломатическим кризисом, а американские юристы заявляли, что блокада как военная операция может противоречить международному морскому праву; официально военные США называют ее «операцией воюющей стороны» по недопущению судов в порты противника.