Ульяновские спортсмены, пробив колесо, завоевали золото в бахе «Уральский рубеж»

Экипаж № 209 команды «ГАЗ Рейд Спорт» из Ульяновска — Александр Семенов и Дмитрий Охотников — завоевали золото и бронзу в бахе «Уральский рубеж». Об этом во вторник сообщило минспорта Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гоночная команда «Газ Рейд Спорт» Фото: Гоночная команда «Газ Рейд Спорт»

Баха «Уральский рубеж» — третий этап чемпионата России по ралли-рейдам — проходил с 9 по 13 сентября в Челябинской области и Республике Башкортостан. Александр Семенов и Дмитрий Охотников заняли первое место в классе Т2 (серийные легковые автомобили) и третье место в абсолютном зачете (в ралли-рейдах абсолютный зачет — это соревнование между всеми участниками гонки без учета их класса и типа транспортного средства — и легковые автомобили, и багги, и грузовики, независимо от их технических характеристик).

По словам Александра Семенова, главный конкурент ульяновской команды — Андрей Сушенцов (Москва, команда S&A Racing, действующий чемпион страны по итогам бахи-2025) — пробил колесо на первых километрах финального этапа. Ульяновский экипаж обрадовался, но вскоре сам пробил колесо, на смене которого потерял пять минут, «поскольку в лесу был такой мягкий грунт, что домкрат уходил в почву». В конечном итоге ульяновский экипаж все-таки не дал сопернику себя обогнать.

Баха — разновидность ралли рейда, скоростная гонка по бездорожью и дорогам общего пользования. Название происходит от названия полуострова Нижняя Калифорния в Мексике (Baja), где в 1960 х годах прошли первые короткие внедорожные гонки, давшие имя формату. От других ралли рейдов баха отличается длительностью (от одного до трех-четырех дней) и протяженностью (обычно до 1200 км).

Протяженность гоночной дистанции «Уральского рубежа» составила 826 боевых километров, общая длина маршрута, включая лиазоны (дорожные секции скоростных участков, где нужно соблюдать ПДД), — более 1 300 километров. Трасса проходила по территориям Челябинской области и Республики Башкортостан, а ключевыми городами гонки стали Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

Андрей Васильев, Ульяновск