Законопроект США о криптовалютах не прошел голосование в Сенате
Законопроект США о регулировании криптовалют Clarity Act не набрал необходимые 60 голосов для продолжения рассмотрения. Трансляция заседания велась на сайте Сената.
За принятие законопроекта проголосовали 49 сенаторов, против — 50. Среди проголосовавших против — все представители Демократической партии и трое сенаторов от Республиканской партии.
Clarity Act предполагает создание нормативной базы для операций с цифровыми активами. Надзор предлагалось разделить между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам США для установления прозрачных правил работы крипторынка.
Провал голосования оставляет без законодательного закрепления предлагаемую схему надзора: Clarity Act должен был разграничить полномочия SEC и CFTC при надзоре за криптоактивами и определить их правовой статус, что, по замыслу, должно было повысить прозрачность отрасли и снизить регуляторную неопределенность. Пока законопроект не принят, единый действующий режим не создается, а его рассмотрение откладывается.
До этого Clarity Act одобрил банковский комитет Сената в мае 2026 года, однако в августе его принятие было отложено как минимум до осени. Практическую проблему неопределенного статуса цифровых активов иллюстрировала и позиция SEC в июне 2023 года: ведомство обвинило Coinbase в торговле по меньшей мере 13 активами, на операции с которыми биржа должна была получить лицензию по торговле ценными бумагами.