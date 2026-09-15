Законопроект США о криптовалютах не прошел голосование в Сенате

Законопроект США о регулировании криптовалют Clarity Act не набрал необходимые 60 голосов для продолжения рассмотрения. Трансляция заседания велась на сайте Сената.

За принятие законопроекта проголосовали 49 сенаторов, против — 50. Среди проголосовавших против — все представители Демократической партии и трое сенаторов от Республиканской партии.

Clarity Act предполагает создание нормативной базы для операций с цифровыми активами. Надзор предлагалось разделить между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам США для установления прозрачных правил работы крипторынка.