Бывший директор «Ночлежки» в Москве открыла фонд помощи бездомным женщинам

Бывший директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова основала «Невидимый фонд» для помощи бездомным женщинам. Организаторы запустят анонимную линию помощи и службу психологической поддержки. Организация открыла сбор пожертвований на 1 млн руб., сообщила пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Женя Бабская Фото: Женя Бабская

«В России сотни тысяч женщин живут в ситуации бездомности, но эта проблема невидима. Большинство из них никогда сами не обратятся за помощью. Не потому что не нуждаются в ней, а потому что попросить о помощи и рассказать незнакомым людям о своих трудностях бывает сложнее, чем терпеть и пытаться справиться самостоятельно»,— отметила Дарья Байбакова.

Чат-бот для анонимной помощи будет запущен в октябре. Будут доступны консультации психологов, юристов и адвокатов. Фонд будет предоставлять женщинам размещение в хостеле, детские товары, сертификаты на продукты и услуги связи, а также транспортные проездные. Пожертвования также пойдут на оплату работы команды, которая будет принимать обращения, координировать помощь и работать над развитием фонда.

«Невидимый фонд» был зарегистрирован в конце августа. В совет организации вошли бывший операционный директор «Ночлежки» Наталья Шавлохова, а также продюсер и режиссер Александр Семин.

Дарья Байбакова была директором «Ночлежки» в Москве с момента открытия филиала в 2020 году. «Ночлежка» была основана в Ленинграде в 1990 году. Организация предоставляет бездомным пункты обогрева, еду, медикаменты и другую помощь.