Бывший директор «Ночлежки» в Москве открыла фонд помощи бездомным женщинам
Бывший директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова основала «Невидимый фонд» для помощи бездомным женщинам. Организаторы запустят анонимную линию помощи и службу психологической поддержки. Организация открыла сбор пожертвований на 1 млн руб., сообщила пресс-служба фонда.
Фото: Женя Бабская
«В России сотни тысяч женщин живут в ситуации бездомности, но эта проблема невидима. Большинство из них никогда сами не обратятся за помощью. Не потому что не нуждаются в ней, а потому что попросить о помощи и рассказать незнакомым людям о своих трудностях бывает сложнее, чем терпеть и пытаться справиться самостоятельно»,— отметила Дарья Байбакова.
Чат-бот для анонимной помощи будет запущен в октябре. Будут доступны консультации психологов, юристов и адвокатов. Фонд будет предоставлять женщинам размещение в хостеле, детские товары, сертификаты на продукты и услуги связи, а также транспортные проездные. Пожертвования также пойдут на оплату работы команды, которая будет принимать обращения, координировать помощь и работать над развитием фонда.
«Невидимый фонд» был зарегистрирован в конце августа. В совет организации вошли бывший операционный директор «Ночлежки» Наталья Шавлохова, а также продюсер и режиссер Александр Семин.
Дарья Байбакова была директором «Ночлежки» в Москве с момента открытия филиала в 2020 году. «Ночлежка» была основана в Ленинграде в 1990 году. Организация предоставляет бездомным пункты обогрева, еду, медикаменты и другую помощь.
Отдельная помощь бездомным женщинам нужна прежде всего для того, чтобы они могли обратиться за поддержкой до момента абсолютного кризиса. Как показало исследование «Ночлежки» с группой прикладных антропологов «Артель», женщина в сложной ситуации сначала использует близкий круг и лишь когда ничего не сработало, обращается в сторонние организации. До этого она прибегает к тяжелым стратегиям выживания: неоплачиваемой работе, дополнительным сменам, пропуску оплаты счетов. Просьба о помощи может казаться слишком дорогой: часть женщин считает, что бесплатной помощи не бывает, и платят за нее своей уязвимостью и необходимостью рассказывать личную историю. Признать себя бездомной также мешает сильная стигма — ощущение несоответствия ожиданиям общества, где женщина должна быть матерью, хозяйкой и хранительницей очага.
У этой помощи есть и практическое измерение: основная причина женской бездомности — семейные конфликты, часто связанные с насилием в семье, поэтому женщинам, попавшим на улицу по этой причине, может быть тяжело и небезопасно в проектах, где много мужчин. При этом женская бездомность невидима, специализированных проектов почти нет, а количество женщин, которым нужна помощь, огромно — внутри системы помощи для бездомных для них существует отдельный вакуум.