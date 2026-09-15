Зеленский уволил Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Документ опубликован на сайте главы государства.

Отставку господина Кравченко накануне поддержала Верховная рада: за проголосовали 317 из 450 депутатов. Указа о назначении нового главы Генпрокуратуры пока нет. Кто займет должность, неизвестно.

Сам Руслан Кравченко анонсировал свою отставку еще 7 сентября, вскоре после того, как одного из его ближайших подчиненных, Сергея Крапиву, взяли под стражу в рамках операции НАБУ против сети мошеннических колл-центров. Решение бывший генпрокурор назвал политическим и заявил о своей непричастности к коррупционному скандалу в ведомстве. Вскоре он покинул страну и обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в подделке официальных документов «для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере».

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с коррупцией на марше».