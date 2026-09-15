Зеленский уволил Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Документ опубликован на сайте главы государства.
Отставку господина Кравченко накануне поддержала Верховная рада: за проголосовали 317 из 450 депутатов. Указа о назначении нового главы Генпрокуратуры пока нет. Кто займет должность, неизвестно.
Сам Руслан Кравченко анонсировал свою отставку еще 7 сентября, вскоре после того, как одного из его ближайших подчиненных, Сергея Крапиву, взяли под стражу в рамках операции НАБУ против сети мошеннических колл-центров. Решение бывший генпрокурор назвал политическим и заявил о своей непричастности к коррупционному скандалу в ведомстве. Вскоре он покинул страну и обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в подделке официальных документов «для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере».
Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с коррупцией на марше».
Отставка Руслана Кравченко связана с расследованием НАБУ: 4 сентября 2026 года бюро объявило операцию «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров, по версии ведомства, замруководителя одного из подразделений офиса генпрокурора создал преступную организацию для «крышевания» таких колл-центров, а полученные деньги участники схемы тратили на недвижимость и драгоценности. Вскоре суд арестовал Сергея Крапиву, после чего Кравченко объявил об уходе. Конфликт получил институциональное измерение: офис генпрокурора утверждал, что сотрудники НАБУ получили доступ к материалам другого уголовного дела, и намеревался проверить, не превысили ли они полномочия.
НАБУ и САП были учреждены в 2015 году как одно из условий получения траншей от Международного валютного фонда и безвизового режима с ЕС, а в 2019 году появился Высший антикоррупционный суд: детективы НАБУ расследуют дела, которые затем передаются в САП и далее в суд. Чувствительность вопроса о контроле над этими органами показала история июля 2025 года: Радa по инициативе Зеленского приняла закон о подчинении НАБУ и САП генпрокурору, но уже 31 июля, после критики западных партнеров и массовых протестов, восстановила их полномочия.
Для Киева спор имеет и внешнее значение: официальный представитель Еврокомиссии 15 сентября напомнил, что успешная борьба с коррупцией является одним из главных условий членства Украины в ЕС. Смена руководителя Генпрокуратуры на этом фоне затрагивает не только кадровую устойчивость ведомства, но и то, как оно будет выстраивать взаимодействие с антикоррупционной системой.