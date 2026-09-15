WP узнала о продаже США десятков тысяч «противоречивых» авиабомб Израилю

Администрация президента США Дональда Трампа готовит многомиллиардную сделку по продаже Израилю бомб MK-84 и BLU-117 — по 20 тыс. каждой, сообщил американский чиновник The Washington Post и подтвердил источник Reuters. Стоимость сделки, по данным газеты, составляет $2,8 млрд. ООН, правозащитники и военные эксперты ранее критиковали ЦАХАЛ за использование этих боеприпасов в густонаселенной местности.

Свободнопадающую бомбу MK-84 весом около 1 т производит General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. За счет большого размера и большого количества взрывчатки она может пробивать металл толщиной 380 мм и бетон толщиной порядка 3 м. Бомба способна убить человека в радиусе 380 м и ранить — в радиусе 800 м. BLU-117 — вариант бомбы с термоядерным покрытием, сделанным для более безопасного хранения.

Израиль использовал бомбы во время военных конфликтов в Ливане и Газе. Зачастую ЦАХАЛ применял их при ударах по зданиям. «Если ”Хезболла" или кто-то еще находится в здании, МК-84 разрушит все здание»,— сказал WP бывший специалист по обезвреживанию взрывоопасных предметов армии США Тревор Болл.

В отдельных случаях Израиль сбрасывал эти бомбы прямо в городах, в непосредственной близости, например, от больниц. Представитель администрации Дональда Трампа в разговоре с изданием отказался комментировать опасения по поводу применения вооружения.