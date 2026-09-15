WP узнала о продаже США десятков тысяч «противоречивых» авиабомб Израилю
WP: США продадут Израилю 40 тыс. бомб MK-84 и BLU-117
Администрация президента США Дональда Трампа готовит многомиллиардную сделку по продаже Израилю бомб MK-84 и BLU-117 — по 20 тыс. каждой, сообщил американский чиновник The Washington Post и подтвердил источник Reuters. Стоимость сделки, по данным газеты, составляет $2,8 млрд. ООН, правозащитники и военные эксперты ранее критиковали ЦАХАЛ за использование этих боеприпасов в густонаселенной местности.
Свободнопадающую бомбу MK-84 весом около 1 т производит General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. За счет большого размера и большого количества взрывчатки она может пробивать металл толщиной 380 мм и бетон толщиной порядка 3 м. Бомба способна убить человека в радиусе 380 м и ранить — в радиусе 800 м. BLU-117 — вариант бомбы с термоядерным покрытием, сделанным для более безопасного хранения.
Израиль использовал бомбы во время военных конфликтов в Ливане и Газе. Зачастую ЦАХАЛ применял их при ударах по зданиям. «Если ”Хезболла" или кто-то еще находится в здании, МК-84 разрушит все здание»,— сказал WP бывший специалист по обезвреживанию взрывоопасных предметов армии США Тревор Болл.
В отдельных случаях Израиль сбрасывал эти бомбы прямо в городах, в непосредственной близости, например, от больниц. Представитель администрации Дональда Трампа в разговоре с изданием отказался комментировать опасения по поводу применения вооружения.
Решение означает возврат к передаче Израилю 2000-фунтовых авиабомб после паузы, введенной в мае 2024 года. Тогда Джо Байден объяснял ограничение большим числом жертв среди мирного населения; в январе 2025 года администрация Дональда Трампа поручила Пентагону снять запрет, и к отправке готовилась партия из 1,8 тыс. бомб MK-84.
Для военной поддержки Израиля это не только пополнение запасов, но и отказ от одного из рычагов, которым Вашингтон ранее мог воздействовать на действия союзника: линии снабжения авиационными бомбами использовались администрацией Байдена как средство давления. При этом сама зависимость остается значительной: по оценкам экспертов, за предшествовавший 2024 году период США покрыли около 70% военных расходов Израиля.