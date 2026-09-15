Саратовский губернатор обозначил задачи новому министру экономики

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с новым министром экономического развития региона Ильей Емельяновым и обозначил ключевые задачи. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Господин Бусаргин отметил, что одной из главных задач является разработка стратегии развития региональной экономики до 2030 года. В рамках этой стратегии планируется достичь следующих показателей: увеличить валовой региональный продукт (ВРП) в 1,5 раза (до 2,4 трлн руб.), инвестиции — в 1,6 раза (до 554,4 млрд руб.), а также повысить объем сельхозпроизводства в 1,3 раза (до 412 млрд руб.).

Также в числе главных задач — поддержка малого и среднего бизнеса с расширением охвата льготами, разработка стратегий развития для каждого района области с анализом точек роста. Совместно с министерством инвестиционной политики необходимо создавать меры поддержки действующих и новых предприятий.

Нина Шеченко