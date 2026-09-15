«Парма» в предсезонном матче уступила «Уралмашу»

«Бетсити Парма» продолжает подготовку к регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ. В очередном контрольном матче пермская баскетбольная команда встретилась в гостях с «Уралмашем».

После первой четверти счет был равным – 23:23. Равенство осталось и к большому перерыву – 48:48. Только в третьем отрезке хозяева смогли чуть вырваться вперед, а ключевым для определения победителя стал заключительный период. Итог 89:79 в пользу «Уралмаша».

В этой игре Джеремайя Мартин набрал 18 очков, сделал 12 передач, 2 перехвата и 3 подбора

В активе Би Джей Джонсон – 16 очков, 4 подбора.

В эти выходные в Перми пройдет турнир Кубок Урал-Грейта, в котором помимо «Пармы» примут участие «Автодор», «Самара» и «Уралмаш».