Саперы МЧС обезвредили две авиабомбы в Волгоградской области

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил две фугасные авиационные бомбы, обнаруженные при земляных работах в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Бомбы вывезли на безопасное расстояние от города и подорвали с соблюдением всех мер безопасности.

По словам ростовских пиротехников, выезжать в Волгоградскую область приходится регулярно. Жители продолжают находить снаряды, авиабомбы и останки бойцов Красной армии.

Нина Шевченко