Саратовский облсуд уменьшил штраф студенту, которому по ошибке перевели 200 тыс.

Саратовский областной суд смягчил приговор студенту из Ставрополя Марку Толстокорому, которого обвинили в краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Соответствующее решение вынесено 7 сентября, указано в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Согласно акту суда, молодому человеку позвонил неизвестный и потребовал вернуть 200 тыс. руб., которые якобы перевел по ошибке. Студент сначала принял звонок за мошенничество, но, открыв банковское приложение, увидел, что деньги поступили. Он не стал тратить и возвращать их, а перевел на сберегательный счет, решив дождаться официального запроса от банка или полиции.

Позже выяснилось, что отправителем оказался саратовский предприниматель, торгующий овощами. Он перепутал номер из-за плохого зрения и претензий к Марку Толстокорому не имеет. Тем не менее студента доставили в Саратов, где возбудили уголовное дело. Кировский райсуд Саратова назначил штраф 60 тыс. руб., но снизил его до 40 тыс. с учетом содержания студента в СИЗО с 12 по 13 марта 2025 года и с 24 по 27 апреля 2026 года. Апелляция, приняв во внимание добровольное возмещение ущерба, снизила сумму до 35 тыс. руб. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Нина Шевченко