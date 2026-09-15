Соратник Мадуро Алекс Сааб признал вину по делу об отмывании средств
Близкий соратник отстраненного от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предприниматель Алекс Сааб признал вину по делу об отмывании денег. Обвинения предъявлены в США, где сейчас находится бизнесмен.
Алекс Сааб
Фото: Matias Delacroix / AP
В американских СМИ Алекса Сааба называют «решальщиком» (fixer) Николаса Мадуро. Отмечается, что он был лицом, которому доверяли решать вопросы, связанные с американскими санкциями, заключать сделки и обеспечивать бесперебойное движение денежных средств в условиях кризиса, который переживает экономика Венесуэлы.
54-летний Сааб был экстрадирован в США в мае. Решение об этом приняла исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Американские власти преследовали бизнесмена колумбийского происхождения более десяти лет.
Дело связано с предполагаемым преступным сговором с целью получения государственных контрактов в Венесуэле в условиях американских санкций. В рамках сделки со следствием Алекс Сааб согласился помогать с расследованием и передать властям США $195 млн, полученные им в результате преступной схемы.
За отмывание денег предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Как отмечают СМИ, с учетом того, что Алекс Сааб признал вину, согласился сотрудничать со следствием и передать средства властям, наказание может быть довольно мягким.