Минобороны сообщило об ударе по поезду с грузами для ВСУ в порту Южный

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу в порту Южный в момент погрузки грузов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака проводилась с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате был поражен состав, находившийся под погрузкой.

Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Эти объекты, как утверждает Минобороны, используются для доставки военных грузов из европейских стран.