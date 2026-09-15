Машины скорой и школьные автобусы будут заправлять в Ленобласти вне очереди

Обстановка с топливом в Ленинградской области остается сложной, заявил губернатор Александр Дрозденко. Машины скорой помощи, аварийных служб и школьные автобусы будут заправляться на АЗС вне очереди, сообщил глава региона.

«Прошу отнестись с пониманием. Никто не должен ждать, пока скорая или аварийка отстоит очередь за топливом. Рассчитываем также на слаженную работу всех логистических структур, в том числе железной дороги»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале по итогам встречи с руководителями нефтяных компаний.

По словам губернатора, ситуация с бензином АИ-92 в регионе стабилизируется. «Топливо есть, прогноз позитивный»,— отметил он. АИ-95 сейчас на рынке меньше, чем обычно. С дизельным топливом перебоев нет, добавил Александр Дрозденко. По его оценкам, ситуация улучшится в октябре.

Около 20% частных и малых автозаправочных станций в Ленинградской области закрылись из-за дефицита топлива на бирже, сообщил губернатор. Для стабилизации ситуации на всех АЗС города введут лимит на продажу топлива в 30 л. Мера будет действовать до 1 октября. От введения QR-кодов на АЗС власти Ленобласти отказались. «Система "чет-нечет" в резерве, но пока постараемся обойтись без нее»,— добавил Александр Дрозденко.