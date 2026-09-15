«Молот» победил в матче лидеров

Пермский «Молот» обыграл «Химик» из Воскресенска в матче ВХЛ со счетом 2:1. Для выявления победителя в этой встрече понадобился овертайм, поскольку основное время игры завершилось вничью.

Счет в матче на 10-й минуте открыл игрок «Химика» Илья Гаврилов. На 39-й минуте хоккеист хозяев Павел Синявский сравнял счет. В овертайме Дмитрий Ябелов забросил решающую шайбу — он отличился на 63-й минуте.

До этого поединка оба клуба шли без поражений и лидировали в турнире. «Молот» возглавил турнирную таблицу. Еще одна команда «Нефтяник» из Альметьевска, также не знающая поражений, свою игру проведет в среду.