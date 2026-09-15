«Татэнерго» за первое полугодие увеличило выручку на 22%

Выручка АО «Татэнерго» в первом полугодии составила 43,4 млрд руб. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12% выше утвержденного плана. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана.

За шесть месяцев «Татэнерго» выработало 8,4 млрд кВт•ч электроэнергии — на 7% больше, чем годом ранее, и на 15% выше плана. Объем реализации электроэнергии и мощности составил 33,7 млрд руб., увеличившись на 16%.

Полезный отпуск тепловой энергии вырос на 15%, до 6,6 млн Гкал. В компании связали рост с более низкой средней температурой в отопительном периоде.

Дебиторская задолженность за отпущенную тепловую энергию на 1 июля составила 699,9 млн руб., увеличившись за год на 27%. При этом просроченная задолженность снизилась на 9,7%, до 182,8 млн руб. Долг населения сократился на 23%, до 137,9 млн руб.

Анна Кайдалова