Директора лагеря в Волгоградской области будут судить за падение девочки с перил

Волгоградская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Волгограда. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

По версии следствия, директор детского оздоровительного лагеря не обеспечил безопасность подростков и не выделил нужное число вожатых для присмотра за ними.

Вечером 30 июля прошлого года десятилетняя девочка, находившаяся без присмотра у крыльца столовой, упала с перил на асфальт. В результате она получила закрытые переломы обеих костей предплечий со смещением, а также ушибленную рану лица.

Дело направлено в Городищенский районный суд области для рассмотрения по существу.

Нина Шевченко