Челябинский «Трактор» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» проводил первый домашний матч в сезоне. Соперником челябинцев стал ярославский «Локомотив».

Первый период заброшенных шайб не принес, хотя шансы отличиться имели игроки обеих команд. Во второй двадцатиминутке на 34-й минуте матча форвард «Трактора» Артемий Низамеев открыл счет. Через четыре минуты счет сравнял форвард ярославцев Георгий Иванов. На 11-й минуте третьего периода форвард «Локомотива» Илья Николаев воспользовался рядом ошибок игроков «Трактора» и вывел гостей вперед.

Хозяева льда за полторы минуты до конца основного времени сменили вратаря на шестого полевого игрока, однако это привело лишь к третьей шайбе «Локомотива» — отличился Матвей Катков. А за 11 секунд до конца еще одну шайбу в пустые ворота «Трактора» отправил Александр Радулов.

4:1 — победа ярославского клуба. «Трактор» с двумя очками в четырех матчах занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующим соперником челябинского клуба станет московский «Спартак».

Дмитрий Моргулес