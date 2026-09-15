Суд в Пензе взыскал с саратовской больницы 800 тыс. за смерть пациента

Железнодорожный суд Пензы взыскал с клиники «РЖД-Медицина Саратов» 800 тыс. руб. за смерть пациента в пользу его дочери. Решение в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Железнодорожный районный суд Пензы Фото: Железнодорожный районный суд Пензы

Суд установил, что мужчина поступил в больницу в Ртищево 17 августа 2023 года, однако обследование провели с задержкой, а перфоративную язву луковицы двенадцатиперстной кишки так и не диагностировали. Утром 20 августа пациент скончался.

Во время проверки Росздравнадзора выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований: помощь оказывалась с отступлениями от порядков по хирургии и анестезиологии-реаниматологии, в больнице отсутствовали условия для экстренной помощи по этим профилям, диагноз был поставлен неверно, а пациент не переведен в реанимацию Ртищевской районной больницы.

В декабре 2025 года Ртищевский районный суд признал врача виновным в причинении смерти из-за ненадлежаще оказанной медпомощи (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Нина Шевченко