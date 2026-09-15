«Россети Урал» обеспечили электроснабжение второй очереди объектов Межуниверситетского кампуса в Челябинске

Специалисты челябинского филиала «Россети Урал» выполнили технологическое присоединение к сетям объектов второго этапа строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня в столице Южного Урала. Этот уникальный образовательный центр призван решить задачи по развитию отечественной науки, формированию комфортной современной среды для работы и жизни молодых ученых и студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

Для надежного электроснабжения шести новых общежитий кампуса энергетики Челябинских городских электрических сетей «Россети Урал» установили пять блочных комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 13 000 кВА. Специалисты проложили кабельные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью более 2,5 км. Эти и другие мероприятия позволили обеспечить почти 3,55МВт мощности объекту с учетом реализации первого этапа строительства.

Отметим, что третий этап создания электросетевой инфраструктуры предполагает возведение еще порядка 650 м кабельных ЛЭП для надежного электроснабжения учебного корпуса и многофункционального административно-делового центра площадью 10,8 тыс. кв. м. Его реализацию энергетики планируют завершить к маю 2027 года.

Строительство электросетевого комплекса, осуществляемое в рамках технологического присоединения Межуниверситетского кампуса, также повысит надежность электроснабжения северо-западной части города: университетского комплекса Челябинского государственного университета, а также района жилой застройки, ограниченного улицами Братьев Кашириных, Чичерина, Молодогвардейцев и Университетской набережной.

Сегодня в Челябинске состоялось торжественное открытие новых объектов кампуса. В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, члены регионального правительства, руководители областного министерства образования и науки, южноуральских вузов и партнеров проекта – ведущих предприятий региона.

Компанию «Россети Урал» представляли директор челябинского филиала Андрей Артемов и заместитель директора филиала по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг Артем Харизов.

Напомним, Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске разместится на 123 тыс. кв. м. Из них 72 тыс. кв. м займут объекты для проживания со студенческими общежитиями на 3,4 тыс. мест, 40,3 тыс. кв. м составит площадь учебно-научного комплекса с современными лабораториями, коворкинг-парком, научными пространствами, библиотеками и конгрессно-выставочным комплексом.

ПАО «Россети Урал»