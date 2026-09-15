Бизнес-операция

Один из крупнейших офисных центров Перми «Горький» будет перепрофилирован под медучреждение. Медицинская клиника «Лайт» арендовала здание целиком на долгосрочный период и сейчас проводит там реконструкцию. Предполагается, что центр начнет работу в начале 2027 года. Эксперты считают, что в Перми пока не развита конкуренция среди частных стационаров, поэтому услуги нового центра будут востребованы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Хирургический стационар клиники «Лайт» будет размещен в БЦ «Горький», который долгое время находится в продаже. Информацию об этом подтвердили в самой клинике. Она разместится в здании на условиях долгосрочной аренды. Запуск объекта площадью 5 тыс. кв. м планируется на начало 2027 года. Здесь планируется полный цикл, от диагностики до реабилитации. Как сообщили в клинике «Лайт», компания провела реконструкцию здания с переустройством всех инженерных систем. Все ключевые нормы и стандарты разработаны проектной организацией ООО «Альфа-Проект» (Москва). Объем инвестиций не раскрывается.

«Новый стационар охватит широкий перечень профилей. Среди ключевых направлений — акушерство и гинекология (включая реконструктивно-плас­тические и слинговые операции), колопроктология, травматология и ортопедия, урология, флебология, плас­тическая хирургия, а также операции на эндокринной системе»,— рассказали в пресс-службе компании.

Группа компаний «Лайт» основана в Кирове в 2004 году. Сеть медцентров объединяет лабораторию, консультации врачей общего профиля и узких специалистов, взрослую и детскую поликлиники, стоматологию и профцентр. В Кировской области группа насчитывает не менее 20 филиалов. В Прикамье кировская сеть зашла в 2020 году, начав с мобильных комплексов по забору анализов на COVID-19. В 2021-м открыла в Перми на ул. Мира, 11, медицинский центр, а в 2023-м на ул. Пермской, 25, запустила многопрофильную клинику с детским и взрослым отделениями, отделением лучевой терапии, стоматологией и центром превентивной медицины.

Крупный деловой центр — БЦ «Горького, 34» площадью 4,7 тыс. кв. м был построен в 2010 году, позиционирует себя как офисное здание класса А. Здание принадлежит ООО «Нефтехимснаб» пермского бизнесмена Владимира Матыцина. Собственник пытается продать здание с 2019 года. С тех пор цена на объект выросла с 419 до 670 млн руб. На «Авито» до сих пор опубликовано объявление о продаже. Согласно объявлению, здание полностью сдано «в долгосрочную аренду одной организации». Окупаемость составит 12 лет. На территории есть подземная парковка на 25 машино-мест. Ранее в здании располагались офисы 19 организаций. Сейчас, согласно 2ГИС, все они переехали.

Отметим, что в Перми действует один частный хирургический стационар. В январе 2025 года негосударственный хирургический стационар площадью 3 тыс. кв. м открыла клиника «Философия красоты и здоровья». Инвестиции в проект составили 810 млн руб.

Президент ГК «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева считает, что услуги нового медцентра будут востребованы, так как в Перми еще не так развита конкуренция среди частных медицинский организаций в области хирургического лечения. Пока только два частных медучреждения оказывают такие услуги. Ирина Гневашева отметила, что для компании, оказывающей поликлиническую помощь, открытие хирургического стационара — логичный шаг. «Для того чтобы предоставлять пациенту весь спектр услуг, нужен свой стационар. Есть такие заболевания, которые лечатся только хирургическим путем»,— уточнила госпожа Гневашева. Она отметила, что местоположение хирургического стационара не так важно, потому что пациенты при выборе лечения ориентируются, прежде всего, на профессионализм врача и отзывы о лечебном учреждении. «Клиника „Лайт“ — новое лечебное учреждение. Сложно сказать, завоевали ли они себе репутацию»,— заметила эксперт.

Руководитель ООО «Перспектива–Сделки с гарантией» Владимир Онянов отметил, что затраты на ремонт и медицинское оборудование могут быть соизмеримы со стоимостью самого помещения. Это связано с тем, что для медицинских центров есть свои нормативы, связанные с отделкой, обустройством вентиляции, дорогим оборудованием и другими нюансами. «Для владельца недвижимости сдача всего объекта одному арендатору может быть выгоднее. Несмотря на то, что цена аренды может быть меньше, при сдаче объекта нескольким компаниям арендодатель теряет потенциальные площади в виде коридоров. А одному арендатору он отдает все здание целиком. К тому же, можно передать ему и некоторые затраты на управление»,— пояснил господин Онянов. Он также отметил, что для медицинского центра место выбрано удачно, однако у клиентов могут возникнуть проб­лемы с парковкой.

Ирина Суханова