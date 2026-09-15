«Поддержка семей — капитал роста»

Анастасия Мануйлова: Добрый день, друзья. Мы рады приветствовать вас на полях ВЭФ. Сегодня у нас в студии председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Добрый день.

Лилия Гумерова: Добрый день.

Анастасия Мануйлова: Тема нашего сегодняшнего разговора — корпоративная поддержка демографии. Зачем компаниям нужно заниматься этим сейчас? Какие подходы уже удалось выработать, аккумулировав сложившуюся практику, и какие задачи это позволит решить компаниям и государству? Давайте начнем с того, почему демография оказалась в фокусе частного бизнеса. Долгие годы предполагалось, что повышение рождаемости — задача правительства и государственного управления. Что изменилось в последние годы?

Лилия Гумерова: Вы совершенно правы: долгие годы вопросы демографии рассматривались исключительно как социальные — как льготы и пособия, за которыми должны стоять государство и регионы. Но чуть менее двух лет назад указом президента был создан Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Его возглавила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, а мне выпала честь быть ответственным секретарем. Как отметил президент, день каждого руководителя должен начинаться и заканчиваться демографическими вопросами.

Мы собрали клуб единомышленников. Валентина Ивановна с самого начала задавала такой подход, и президент нас поддержал: совет не должен состоять только из чиновников. В него вошли эксперты самого высокого уровня, неравнодушные люди, в том числе представители бизнеса. Мы понимаем, что продвигать демографическую повестку можно только при комплексном подходе. Безусловно, нужны государственные программы и демографическая политика, поддержка студенческих семей, семейно ориентированная реклама — все, что нас окружает. Но без бизнеса, без участия реального сектора экономики решить демографические вопросы невозможно.

В рамках совета мы создали несколько рабочих групп. Одна из них, в рамках экспертного совета, который я возглавляю, собрала представителей крупного, малого и среднего бизнеса, неравнодушных к демографической повестке. Мы знаем КПД-рейтинг, ЭКГ-рейтинг, но важно, чтобы человеку, который приходит на предприятие или уже работает там, было понятно: компания заботится о сотрудниках и у нее есть будущее. Когда есть забота о человеке и особенно о семьях с детьми, это бизнес с человеческим лицом.

По инициативе группы компаний «Дело» при активном участии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева мы сформулировали семь простых и понятных шагов и назвали их «Золотым стандартом» корпоративной поддержки демографии. Самые горячие споры вызвали не денежные и финансовые меры, а меры морального стимулирования. Среди пунктов стандарта — гибкий рабочий график, помощь в организации летнего отдыха, компенсации. Сегодня 86 компаний полностью приняли условия «Золотого стандарта»; они охватывают 40 тысяч работников.

Хочу напомнить, что впервые мы презентовали стандарт на Петербургском международном экономическом форуме, а 29 мая он был утвержден на заседании совета под руководством Валентины Ивановны Матвиенко. Докладывая президенту, Валентина Ивановна предложила создать Клуб демографических миллионеров — не тех, кто сам зарабатывает миллионы, а тех, кто выплачивает сотрудникам по миллиону рублей. Сегодня уже 227 компаний выплачивают миллион: кто-то за первого, второго или третьего ребенка, кто-то — за каждого рожденного ребенка. Эта мера охватывает 106 тысяч работников.

Мы в буквальном смысле лоббируем эту тему и видим, как руководители загораются ею. Один из них на Петербургском форуме сказал, что после участия в мозговых штурмах у него сложилось впечатление, будто от решения этого вопроса зависит жизнь. В каком-то смысле так и есть. Мы рассматриваем эти меры не как траты, а как вложения в будущее. Если компания поддерживает семьи, значит, у нее есть будущее, она устойчива. Это также связано с обучением, созданием профильных классов, преемственностью и семейными трудовыми династиями. Бизнес с человеческим лицом должен стать модным, понятным и поддерживаемым обществом.

Анастасия Мануйлова: Мне кажется, это действительно большая работа. Становится очевидно, что вести ее вне комплексной системы и комплексных мер поддержки невозможно. Материальное стимулирование — не единственный инструмент, который может повлиять на рождаемость. Например, гибкий график, который вы упомянули, судя по зарубежному опыту, особенно важен: современная экономика требует двух работающих родителей, и без гибкости в режиме рабочего дня многое становится невозможным. Создание детской инфраструктуры, детских садов — тоже задача не одного года. Это набор мер, которые могут работать только вместе.

Если говорить о комплексности подхода, нужно действовать на опережение и постоянно дополнять систему. Видите ли вы уже сейчас, несмотря на то что «Золотой стандарт» принят недавно, какие меры можно было бы добавить к нему в ближайшие годы с учетом меняющихся трендов?

Лилия Гумерова: Соглашусь: только комплексный подход позволит перейти к философии семейноцентричности во всей нашей многонациональной России. Вы затронули тему детских садов — это очень правильная история. Мы шагнули дальше: огромная востребованность есть в яслях и группах присмотра и ухода. Не требуются миллиарды рублей, чтобы в детском саду работала дежурная группа, где можно оставить ребенка под присмотром квалифицированных педагогов, если у родителей сменный график или круглосуточный режим работы. Такие решения очень востребованы и в обществе, и в компаниях.

Вместе с Министерством транспорта мы глубоко прорабатывали поддержку семей с детьми: в аэропортах появляются комнаты присмотра и кормления, специальные стойки регистрации для многодетных семей. Мы разговаривали с министром Андреем Никитиным, и он еще в бытность губернатором глубоко проникся этой темой. Сегодня разработана программа и модули для министерства: как поддерживать собственных сотрудников с детьми, многодетные семьи, пользующиеся транспортом, и учебные заведения. Мы хотим, чтобы идеология семейноцентричности пронизывала все ведомства и все сферы нашей жизни.

Не могу не коснуться темы студенческих семей. За год их количество увеличилось в два раза: сегодня в России 60 тысяч студенческих семей, и более чем в половине из них уже есть малыши. При этом простые и понятные решения не очень затратны: комната в студенческом общежитии, поздравление молодой семьи с регистрацией брака, возможность родственникам пожить какое-то время рядом и помочь, если студенты иногородние. Мы законодательно закрепили понятие студенческой семьи. Часто сами студенты-волонтеры помогают в комнатах присмотра. Требования к таким комнатам несложные: должно быть чисто, понятный набор вещей, все стандартизировано.

Несколько месяцев назад в Московском государственном университете мы провели второй Всероссийский фестиваль студенческих семей. Там была замечательная атмосфера. Вспоминая свое студенчество, честно скажу: если бы тогда были созданы такие условия — комнаты, возможность гибкого графика учебы там, где это возможно, — думаю, многие мои однокурсницы решились бы создать семью. Раньше бытовала философия, что вступить в брак или родить ребенка в студенчестве — это признак неуспеха. Но на студенческом научном конгрессе в Сочи мы проводили секцию «Демографический научный потенциал студенческой семьи» и увидели замечательные семьи: среди них были лауреаты президентских премий, которые рассказывали, как поженились, защитили кандидатские и докторские диссертации и уже растят двоих детей.

Через такие программы и через интервью в СМИ мы должны в хорошем смысле формировать культ семьи. Но не только призывами — нужно создавать условия. Как законодатели мы многое сделали для совершенствования законодательства, в том числе во взаимодействии с бизнесом. Сегодня корпоративные выплаты до миллиона рублей не облагаются налогом, хотя раньше эта сумма составляла 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступили сами предприятия и руководители. Мы также обнаружили проблему: если компания выплачивала миллион, эта сумма учитывалась как доход семьи, и семья автоматически лишалась других мер государственной поддержки. Этот вопрос уже решен.

И вновь подчеркну: нужен комплексный подход. Семья должна выйти на детскую площадку и увидеть все условия для комфортной жизни с детьми — это и парковки для многодетных семей, и доступный транспорт. Мы проводили контрольную закупку: без детей ожидание такси составляло три минуты, а поездка стоила 700 рублей; для семьи с детьми ожидание увеличивалось до 24 минут, а стоимость превышала тысячу рублей. Сейчас вместе с частными компаниями и Министерством транспорта мы делаем все возможное, чтобы не было ущемления прав семей с детьми, чтобы дети не воспринимались как обуза и чтобы для семей, особенно многодетных, действовал режим максимального благоприятствования.

Анастасия Мануйлова: Спасибо большое. Будем надеяться, что такой комплексный подход себя оправдает и будет развиваться, чтобы все меры бесшовно сочетались друг с другом и создавали вокруг семьи целую инфраструктуру поддержки — материальную и нематериальную. Спасибо.

Лилия Гумерова: Спасибо вам.

Анастасия Мануйлова: Спасибо большое, друзья, что были с нами. До новых встреч.