Страховая расплата

В Ульяновске начался процесс по делу автоинсценировщиков — одному из самых масштабных в истории российского уголовного права: 30 человек обвиняются в особо крупном мошенничестве в сфере страхования, а также в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. ОПС нанесла ущерб 13 страховым компаниям в размере более 35 млн руб. Расследование длилось около 10 лет. Вину обвиняемые не признают, участие в ОПС отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание Засвияжского районного суда Ульяновска по уголовному делу автоинсценировщиков. Заседание, едва начавшись, было вскоре завершено и перенесено на 21 сентября. Как заявил представитель гособвинения, это один из самых крупных и массовых процессов о мошенничестве в сфере автострахования.

Расследование этого дела началось в 2016 году и длилось 10 лет. 13 января 2021 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о завершении УМВД России по Ульяновской области следственных действий по этому уголовному делу. 33 участника организованного преступного сообщества обвинялись в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), преступной легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год члены ОПС приобретали дорогостоящие иномарки и оформляли на них полисы ОСАГО, в автосервисах их знакомые мастера устанавливали на приобретенные машины поврежденные детали, а затем в безлюдных местах участники сообщества инсценировали дорожно-транспортные происшествия. В дальнейшем обвиняемые предоставляли в страховые компании и подразделения ГИБДД ложные сведения о времени и месте ДТП вместе с фотографиями, а также фиктивные заключения экспертов с завышенной суммой ущерба и получали на основании фиктивных документов крупные страховые выплаты. Всего на тот момент была установлена причастность ОПС к 89 эпизодам подобной преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный 13 страховым компаниям, составил более 35 млн руб. (среди страховых компаний, которым был нанесен ущерб, — «Росгосстрах», «ВТБ Страхование», «Альянс», «Зетта Страхование»). У обвиняемых были арестованы более 20 автомобилей премиум-класса.

В 2021 году суд, рассмотрев материалы дела, вернул их обратно в прокуратуру, а та — в органы следствия на доследование в связи с процессуальными нарушениями. Снова материалы дела были переданы в суд 30 июля этого года, но уже без официальных сообщений. Сейчас в уголовном деле около 500 томов.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте районного суда, теперь обвиняемых — 30 человек. Также из обвинения теперь исчезла статья о преступной легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Трое из обвиняемых — контролер «Строительно-монтажного управления-96» Андрей Кушманцев, менеджер ООО «Тосна» Алексей Кузнецов и их знакомый Алексей Самойлов — являются, по версии следствия, инициаторами и организаторами ОПС. Им вменяется по 29 эпизодов мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5, до 10 лет лишения свободы) и по 11 эпизодов покушения на мошенничество в особо крупном размере. Также им предъявлено обвинение в создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Остальным обвиняемым вменено от одного до пяти эпизодов мошенничества и участие в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Все фигуранты дела вину не признают, участие в организованном преступном сообществе и сам факт его создания отрицают. За время 10-летнего следствия, как признавались обвиняемые, некоторые их адвокаты уже умерли, одна из участниц ОПС родила. Как заметил в беседе с «Ъ» один из бывших адвокатов, сейчас у всех обвиняемых адвокаты по назначению, «потому что выдержать такой длинный процесс просто невозможно, он еще будет тянуться очень долго, и у обвиняемых просто уже нет на это средств, они отказались от адвокатов по соглашению».

В региональном УМВД от комментариев по этому уголовному делу отказались.

Сергей Титов, Ульяновск