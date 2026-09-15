В Самарской области проверка 6700 укрытий выявила свыше 500 нарушений
Государственная жилищная инспекция Самарской области (ГЖИ) проверила в регионе 6700 укрытий. В итоге было выявлено более 500 нарушений. Об этом стало известно во время прямой линии с губернатором Вячеславом Федорищевым во вторник, 15 сентября.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Руководитель ГЖИ Георгий Степанян отметил, что все нарушения взяты на контроль и будут устранены.
Во время прямой линии с губернатором поступил ряд обращений от жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска, которые пожаловались на недоступность укрытий во время атак БПЛА и объявления ракетной опасности. По словам Вячеслава Федорищева, за обустройство укрытий отвечают управляющие компании, а контролировать эту работу должны руководители муниципалитетов и региональная ГЖИ.
В связи с обращениями указанные адреса укрытий проверят министр региональной безопасности и руководитель областной Госжилинспекции.