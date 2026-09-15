США, Британия и Нидерланды предупредили о шпионском ПО Ирана для слежки за критиками режима

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) совместно с ведомствами из США и Нидерландов предупредил о распространении Ираном шпионского ПО. Целями становятся лица, которых власти Тегерана считают угрозой: политические активисты, журналисты и критики государства, как внутри Ирана, так и по всему миру.

Как утверждает NCSC, целое семейство шпионских ПО называется CHOSEN BRICK. Иранские хакеры распространяют программы через мессенджеры, например в WhatsApp и Telegram. Чаще всего они выдают себя за знакомых жертвы или сотрудников техподдержки.

ПО позволяет получить доступ к экрану устройства и отслеживать все передвижения. Программа остается в системе устройства даже после полного удаления. После взлома личные данные некоторых пользователей были опубликованы на проиранских сайтах.