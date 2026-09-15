Алиев назвал Европарламент «гнездом взяточников»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой в адрес Европейского парламента, обвинив его в коррупции и необъявленной политической войне против ислама, передает агентство Trend. Во время публичного выступления он заявил: «Европейский парламент — это гнездо коррупционеров. Я заявляю это со всей ответственностью».

Помимо обвинений в коррупции, Алиев затронул тему исламофобии, назвав ее частью необъявленной войны против исламского мира. На встрече с духовными лидерами он отметил, что «очернение» ислама и самой религии проводится по заранее спланированной политике, хотя конкретных инициаторов не указал.

Выступление Алиева прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между Баку и рядом европейских институтов, включая частые резолюции Европарламента с критикой Азербайджана.