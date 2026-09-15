Алиев назвал Европарламент «гнездом взяточников»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой в адрес Европейского парламента, обвинив его в коррупции и необъявленной политической войне против ислама, передает агентство Trend. Во время публичного выступления он заявил: «Европейский парламент — это гнездо коррупционеров. Я заявляю это со всей ответственностью».
Помимо обвинений в коррупции, Алиев затронул тему исламофобии, назвав ее частью необъявленной войны против исламского мира. На встрече с духовными лидерами он отметил, что «очернение» ислама и самой религии проводится по заранее спланированной политике, хотя конкретных инициаторов не указал.
Выступление Алиева прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между Баку и рядом европейских институтов, включая частые резолюции Европарламента с критикой Азербайджана.
Практическая основа конфликта Баку с европейскими институтами проявилась в январе 2024 года, когда ПАСЕ отказалась утвердить полномочия азербайджанской делегации. В качестве причин назывались опасения по поводу справедливости выборов, нарушения прав человека в Нагорном Карабахе и недопуск к задержанным по политическим мотивам; после этого делегация приостановила участие в работе Ассамблеи, а власти Азербайджана рассматривали возможность выхода из Совета Европы и отказа от признания юрисдикции ЕСПЧ.
Конфронтация перешла и в практические ограничения: в августе 2024 года Баку объявил персонами нон грата депутатов ПАСЕ, голосовавших против ратификации полномочий делегации, и отказывал им во въезде до восстановления полномочий. Отдельным источником напряженности стали разногласия о роли Европы в региональных вопросах: в апреле 2025 года Алиев призвал ЕС не вмешиваться, реагируя на заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией для торговых коридоров.