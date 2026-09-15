Алексей Бетехтин покинул пост министра культуры Челябинской области

Губернатор Челябинской области подписал постановление об освобождении Алексея Бетехтина от должности министра культуры региона. Как следует из документа, господин Бетехтин покинул пост в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

Алексей Бетехтин возглавлял министерство с 2010 года, проработав в должности при четырех главах региона. Исполнение обязанностей министра возложено на его первого заместителя Ирину Анфалову-Шишкину. За многолетнюю работу экс-чиновник награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.

До назначения на пост министра Алексей Бетехтин руководил Челябинским государственным институтом музыки (ныне Южно-Уральский государственный институт искусств им. Чайковского).

Евгений Рыженьков