Глава «Роскосмоса» Баканов: 12 тыс. человек подали заявки в космонавты
«Роскосмос» получил 12 тыс. заявок на отбор в ряды космонавтов в 2026 году. Заявления кандидаты подавали через портал «Госуслуг». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Пятый набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале и завершился 30 июня. Кандидаты должны быть не старше 35 лет, соответствовать требованиям по здоровью, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, не иметь судимости и владеть иностранным языком.
Итоги набора планируется подвести 10 ноября. По его итогам Центр подготовки космонавтов рассчитывает отобрать от четырех до шести претендентов. Текущий отряд космонавтов «Роскосмоса» насчитывает 21 человека.
Подача документов — только первый фильтр. После заочного этапа кандидатов приглашают на очный: они проходят медкомиссию, психологическое исследование, тест на профпригодность, проверку физической подготовки, тестирование по физике и математике и оценку владения одним из европейских иностранных языков. В числе нормативов — километр за 3,5 минуты, 12 подтягиваний и ныряние с трехметрового трамплина.
В наборе 2026 года для анализа медицинских, психологических и физических показателей кандидатов предполагается использовать систему с элементами искусственного интеллекта. Она готовит персональные аналитические материалы для членов конкурсной комиссии, но окончательное решение, как и раньше, принимают эксперты Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и ИМБП РАН. После конкурсного отбора кандидаты должны уволиться с прежнего места работы и пройти курс тренировок, после которого следует повторная медкомиссия; при положительном результате они приступают к профильной подготовке под задачи конкретной миссии и особенности корабля.