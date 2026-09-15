Глава «Роскосмоса» Баканов: 12 тыс. человек подали заявки в космонавты

«Роскосмос» получил 12 тыс. заявок на отбор в ряды космонавтов в 2026 году. Заявления кандидаты подавали через портал «Госуслуг». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пятый набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале и завершился 30 июня. Кандидаты должны быть не старше 35 лет, соответствовать требованиям по здоровью, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, не иметь судимости и владеть иностранным языком.

Итоги набора планируется подвести 10 ноября. По его итогам Центр подготовки космонавтов рассчитывает отобрать от четырех до шести претендентов. Текущий отряд космонавтов «Роскосмоса» насчитывает 21 человека.