Альфа-банк запустил акцию по факторингу для клиентов малого и среднего бизнеса. В рамках акции ставка комиссии за факторинговое финансирование ключевую ставку ЦБ увеличат на 2,5 процентных пункта. Присоединиться к акции смогут новые и действующие клиенты, у которых не было факторинговых операций в Альфа-банке в течение последних трех месяцев. Предприниматели, использующие факторинг, получат до 100% финансирования от суммы поставки или выполненных работ без залога и поручительства. Для участия в акции нужно заключить договор и получить первую выплату по факторингу до 30 ноября.

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Наибольшее количество жалоб поступает из США, более 27 тыс. Неполадки фиксируются и в других странах мира. Пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации.

АвтоВАЗ начал отгрузки обновленной версии Lada Vesta Sport. Цены на модель остались прежними, от 2,35 млн руб., сообщили в пресс-службе компании. Lada Vesta Sport — серийный спорткар с гоночными генами, адаптированный для города и трассы.