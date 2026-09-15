Многодетная мать из Оренбурга ослепла после нападения экс-возлюбленного

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор 37-летнему местному жителю Зурабу Тужбе, признанному виновным в покушении на убийство бывшей сожительницы с особой жестокостью. Как установило следствие, в январе 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Конституции СССР, вступил в конфликт с бывшей сожительницей и нанес ей множественные удары ножом по лицу, глазам и шее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. В пользу пострадавшей многодетной матери Аллы Березовской взыскано 3 млн рублей компенсации морального вреда. Она сообщила корреспонденту «Ъ», что 19 января 2026 года находилась в гостях у знакомой, когда туда пришел бывший возлюбленный. Женщина попыталась мирно обсудить с ним отношения и поставить точку, но мужчина напал на нее с ножом. Врачи насчитали на ее теле 21 ножевое ранение. Из-за инфекции, занесенной грязным лезвием, осложнения дошли до мозга — женщина потеряла зрение, а левый глаз уменьшился.

Ранее, по словам Аллы, бывший партнер проявлял крайнюю ревность: забирал косметику, запрещал общаться с друзьями и клиентками. В августе 2025 года он избил ее в такси, сломав нос. Тогда женщина написала заявление в полицию, но позже забрала его, пожалев пожилую мать нападавшего.

Алла воспитывает троих детей — сына 18 лет и дочерей 14 и 9 лет. Работать косметологом она больше не может, передвигаться ей трудно, а любая бытовая задача стала проблемой. По ее словам, компенсация в 3 млн руб. уже потрачена на лечение, и впереди еще много трат на восстановление здоровья.

«Я — мама с тремя детьми, проживаю в съемной квартире, и эта компенсация несоизмерима с тем ущербом, который был причинен моему здоровью. Пока он будет отбывать наказание и работать в колонии, мне будут приходить незначительные суммы, которых не хватит ни на лечение, ни на содержание моих несовершеннолетних детей. У меня есть возможность спасти хотя бы один глаз — для этого необходимо ехать в Санкт-Петербург, где по полису ОМС такие операции не проводятся, а средств на данный момент у меня нет! Но есть надежда, что есть неравнодушные люди, а также чиновники нашего города, которые обратят внимание на эту трагичную ситуацию. Мне предстоят новые операции, поскольку травмы оказались слишком серьезными. Мы также опасаемся, что Зураба со временем могут перевести на более мягкий режим. Этого нельзя допустить. Я хочу обратиться за помощью — это мой единственный шанс. Я не могу сдаться, но без поддержки мне не справиться»,— сообщила «Ъ-Волга» Алла.

Яна Вежлева