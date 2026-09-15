Срок нашли в грунте

Суд в Москве вынес приговор гендиректору ООО «Фирма Тристан» Михаилу Фомину. По версии обвинения, предприниматель похитил около 100 млн руб., выделенных на вывоз и размещение грунта при строительстве станции метро «Солнцево». Кроме того, он организовал преднамеренное банкротство своей фирмы с причинением ущерба почти на 600 млн руб. Фигурант находится за границей и семь лет колонии получил в заочном режиме. Защита с приговором не согласна и будет его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Никулинский райсуд столицы 15 сентября вынес заочный приговор гендиректору ООО «Фирма Тристан» Михаилу Фомину. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

ООО «Фирма Тристан» было создано в 2010 году. Основные виды деятельности: поставка нерудных материалов (песка, щебня), оказание услуг по приему, размещению и утилизации грунтов. Также выполнялись земляные работы по вертикальной планировке.

Уголовное дело в отношении господина Фомина было возбуждено в мае 2018 года Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Бизнесмену суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу в 2024 году. По ходу процесса фигуранту была назначена психиатрическая экспертиза. Провести ее не удалось, так как предприниматель уехал в Грузию. В ноябре 2024 года разбирательство было приостановлено, а господин Фомин объявлен в розыск. 21 мая 2026 года суд возобновил производство по делу и провел процесс без участия господина Фомина.

По версии следствия, не позднее августа 2013 года Михаил Фомин создал организованную группу для совершения хищения.

Сообщники организовали хищение денег, предназначенных для вывоза и размещения грунта, извлеченного при строительстве станции «Солнцево».

Михаил Фомин заключил договор подряда с ЗАО «Лефто», получил ордер на земляные работы и предоставил заказчику фиктивные документы для включения фирмы в реестр получателей грунта.

Между ООО «Фирма Тристан» и ГУП «Мосотделстрой №1» были подписаны договор размещения грунтов и допсоглашение на услуги механизации. По версии следствия, фактически работы не выполнялись, а оформленные затем акты и разрешения содержали ложные сведения. С августа 2014-го по август 2015 года на счет фирмы господина Фомина было перечислено 101 млн руб. Деньги обналичивались и распределялись между участниками группы.

Второй эпизод дела касается преднамеренного банкротства ООО «Фирма Тристан». Зная о предстоящей налоговой проверке и наличии у компании крупной недоимки, Михаил Фомин продал ликвидную недвижимость фирмы самому себе по заниженной цене, при этом оплаты произведено не было, а затем уступил дебиторскую задолженность свыше 410 млн руб. всего за 0,1% от номинала. Это привело к невозможности погасить требования кредиторов. В результате бюджету РФ в лице ИФНС №33 по Москве был причинен ущерб в размере 575 млн руб.

В итоге Михаилу Фомину суд заочно назначил наказание в виде семи лет колонии, а также штрафа в размере 850 тыс. руб.

Адвокат осужденного Виталий Котовский с приговором не согласен. По его словам, без психиатрической экспертизы нельзя решать вопрос о вменяемости. Если господин Фомин не осознавал свои действия, то приговор невозможен — только принудительное лечение, пояснил адвокат. Также обвинение, по мнению защитника, противоречит договору с ГУП, согласно которому «Фирма Тристан» только принимала грунт, а не транспортировала его. Платежи компании шли за его прием, а не за перевозку. Ранее, по словам адвоката, арбитражный суд подтвердил, что обязательства были выполнены.

Ефим Брянцев