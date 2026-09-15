Глава «Калашникова» о контрактах с МО РФ: есть понимание объемов до 2030 года

Минобороны РФ законтрактовало по долгосрочным контрактам практически всю стрелковую номенклатуру оборонного концерна «Калашников», заявил гендиректор предприятия Алан Лушников на IV Всероссийском форуме оружейников в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам господина Лушникова, в связи с этим «есть понимание объема выпуска изделий до 2030 года». В долгосрочные контракты включены и пистолеты Лебедева (ПЛК). Компактный ПЛК с 2026 года массово поступает в российскую армию, подчеркнул он.

«В целом мы, как оружейники, которые работают на армию, точно понимаем, что нужно делать, как, в каких объемах и когда»,— сказал глава концерна.

Господин Лушников также отметил, что отрасль работает над новыми материалами и технологиями для повышения качества и снижения стоимости продукции. В частности, «Калашников» совместно с Курчатовским институтом реализует программу в области новых материалов и компонентов.

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.